Доллар вновь подешевел по отношению к тенге на дневных торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на KASE курс доллара к тенге снизился на 1,15 тенге и остановился на отметке 476,62 тенге. Данные опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По информации официального сайта KASE, за последний месяц доллар подорожал на 11,36 тенге.

Отметим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы : покупка – 473-476,5 тенге, продажа – 479-481 тенге;

: покупка – 473-476,5 тенге, продажа – 479-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 473-475 тенге, продажа – 479-481 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 475-477 тенге, продажа – 479-481 тенге;

: покупка – 475-477 тенге, продажа – 479-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 469-476 тенге, продажа – 478-482 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982254-dollar-vnov-podeshevel-po-otnosheniyu-k-tenge-na-dnevnyh-torgah/