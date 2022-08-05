Ставки акцизов на табачные изделия в Казахстане увеличат с 2023 года

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11 июля были внесены поправки в Налоговый кодекс РК, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия с 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы, отметили в КГД.

Сигареты с фильтром:

в 2023 году – 14 100 тенге/1 000 штук;

в 2024 году – 15 900 тенге/1 000 штук;

в 2025 году – 15 900 тенге/1000 штук.

В ведомстве отметили, что ставки акциза на сигариллы приравниваются к ставкам сигарет.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70% от размера ставок акциза на сигареты, при этом изменена единица измерения с килограмма на штуки:

в 2023 году – 9 870 тенге/1000 штук;

в 2024 году – 11 130 тенге/1000 штук;

в 2025 году – 11 130 тенге/1000 штук.

В КГД напомнили, что, согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах.

Теперь она составляет:

в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;

в 2024 году – 55 тенге/миллилитр жидкости;

в 2025 году – 55 тенге/миллилитр жидкости.

Напомним, в июне сенат поддержал повышение ставки акцизов на табачные изделия в Казахстане.

Однако это решение вызвало некоторые споры, в частности, эксперты утверждали, что повышение акцизов на нагреваемый табак негативно скажется на бизнесе и потребителях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981873-stavki-aktsizov-na-tabachnye-izdeliya-v-kazahstane-uvelichat-s-2023-goda/