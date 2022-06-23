Сенат поддержал повышение ставки акцизов на табачные изделия в Казахстане

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Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты поддержали в двух чтениях проект закона, которым повышаются ставки акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров сообщил, что рассматриваемый проект закона разработан во исполнение поручений главы государства, а также для решения актуальных вопросов налогообложения.

"Во исполнение соглашения в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты. Наряду с этим предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий.

Предлагается установление ставок акцизов на изделия с нагревом табака на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки", – сказал он.

Депутат Ляззат Рысбекова поинтересовалась, не приведет ли поэтапное повышение ставок акцизов на изделия с нагревом табака к перетоку изделий из соседних стран.

"Проектом закона предлагается поэтапное повышение ставок акцизов на табачную продукцию, а именно, на изделия с нагревом табака с 2023 года. Ставки акцизов устанавливаются на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты.

По данным МНЭ, данная мера позволит получить дополнительные поступления в бюджет в размере порядка 38 млрд тенге. Вместе с тем отдельные субъекты бизнеса, НПП "Атамекен", считают, что эта норма может создать дополнительные барьеры для бизнеса и привести к перетоку изделий с нагревом табака из других стран, где ставки на акцизы ниже.

Как вы можете прокомментировать данный вопрос?" – обратилась она к министру.

В ответ Алибек Куантыров сообщил, что таких рисков нет.

"Дело в том, что все изделия с нагревом табака, они импортируются в Казахстан, в нашей стране нет такого производства. Изначально ставки акцизов нашим законодательством были ниже, но с учетом обсуждений с общественностью, депутатами, в целях защиты здоровья населения, принято было решение повысить ставки акцизов и подвести их ближе к сигаретам.

В Казахстане по сравнению с нашими соседними странами ставки акцизов как на сигареты, так и на изделия с нагревом табака, ниже. Это просто будет экономически нецелесообразно, завозить в Казахстан, то есть будет нецелесообразно делать переток такого рода изделий в нашу страну", – объяснил глава МНЭ.

Спикер Маулен Ашимбаев рекомендовал кабмину следить за тем, чтобы вся эта продукция не перешла в теневой сектор. Кроме того, по его словам, параллельно нужно будет бороться и с контрабандой.

Также глава Министерства финансов Казахстана высказывался о планах сблизить ставки на алкоголь и сигареты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975384-senat-podderzhal-povyshenie-stavki-aktsizov-na-tabachnye-izdeliya-v-kazahstane/