Курс доллара к тенге немного снизился по итогам торгов на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на KASE, курс доллара к тенге показал небольшое снижение. На данный момент 1 доллар стоит 478,78 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Накануне курс доллара составлял 479,98 тенге, разница с нынешним курсом составила 1,2 тенге.

Отметим, что за последний месяц доллар подорожал на 22,48 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы : покупка – 475-479,5 тенге, продажа – 481,5-484,5 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 475-477 тенге, продажа – 481,5-483 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 475-479 тенге, продажа – 481-485 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 470-477 тенге, продажа – 479-483 тенге.

Напомним, накануне сообщалось, что в Казахстане резко упал спрос на доллары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980676-kurs-dollara-k-tenge-nemnogo-snizilsya-po-itogam-torgov-na-kase/