Рост цен на молоко в Казахстане объяснили в Минсельхозе

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Министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК прокомментировал рост цен на молоко. В ситуации, по его словам, не виноваты производители, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев указал на снижение объемов производства молока в стране.

"Часть молока молокоперерабатывающими заводами закупается у населения. Из-за засухи прошлого года и связанной с этим проблемой с подорожанием кормов, было небольшое сокращение поголовья именно молочного направления. Небольшое снижение, которое было в этом году (связано с этим - прим. ред.)", - добавил глава МСХ.

В свою очередь глава Минторговли и интеграции Султанов отметил, что в различных сетях от различных поставщиков рост стоимости молока составил от 9 до 23%.

"Рост цен связан, в основном, не со сферой производства молока, не с молочно-товарными фермами, это связано с тем, что из-за изменения курсов нашей валюты, расходные материалы подорожали. Объективная причина - все расходные материалы подорожали. В этом году запланировано строительство новых молочно-товарных ферм и до конца 2025 года есть у нас четкое видение, программы и проекты, которые мы будем финансировать и увеличивать объемы производства молока", - резюмировал тем временем Ербол Карашукеев.

Напомним, также сегодня глава МСХ дал прогноз по ценам на мясо и овощи в Казахстане.

Еще Ербол Карашукеев прокомментировал вопрос о том, когда стабилизируется ситуация по сахару в Казахстане. Он также назвал оптимальную стоимость этого продукта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980250-rost-tsen-na-moloko-v-kazahstane-obyasnili-v-minselhoze/