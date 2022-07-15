Миннацэкономики: Процессы вывода активов "Самрук-Казына" на рынок будут ускорены

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Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на заседании кабмина рассказал, как будет пересмотрена роль квазигоссектора в Казахстане. Вчера Касым-Жомарт Токаев заявил, что эффективность нацкомпаний в Казахстане по-прежнему является проблемой, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Жаксылыков сообщил, что проводится работа по совершенствованию управления госсобственностью и реформированию фонда "Самрук-Казына".

"Будут определены конкретные критерии государственного участия, новая классификация субъектов квазигоссектора, а также новые организационные формы и модели корпоративного управления.

Миссия фонда "Самрук-Казына" будет пересмотрена с акцентом на активное соинвестирование в системообразующие проекты с привлечением частных инвестиций. Процессы вывода активов фонда на рынок будут ускорены", – отметил он.

По его словам, такой подход позволит создать условия для формирования высокоэффективного, компактного и прозрачного квазигосударственного сектора.

"На сегодняшний день Министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений главы государства. Соответствующая работа проводится", – подчеркнул спикер.

Напомним, что вчера на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что эффективность нацкомпаний в стране – все еще серьезная проблема.

Ранее также сообщалось, что АО "Самрук-Казына" выведет национальную компанию "КазМунайГаз" на IPO в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978729-minnatsekonomiki-protsessy-vyvoda-aktivov-samruk-kazyna-na-rynok-budut-uskoreny/