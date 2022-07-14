Токаев: Эффективность нацкомпаний в Казахстане – по-прежнему проблема

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что эффективность нацкомпаний в стране – все еще серьезная проблема, в частности, из-за больших адмрасходов в них, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эффективность национальных компаний – это по-прежнему серьезная проблема. Сохраняется большой объем административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это недоработка руководства "Самрук-Казына". Многое сделано, но дел еще непочатый край", – заявил президент.

Токаев считает, что в фонде нужно пересмотреть нормативы положенности, а также в целом перезагрузить его работу.

"Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления "Самрук-Казына" по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний.

О каком корпоративном управлении, каком IPO можно говорить в данном случае? Я поручаю АСПИР (Агентство по стратегическому планированию и реформам – прим. ред.) совместно с правительством и фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора", – заявил президент.

Напомним, во время заседания президент заявил также о неэффективности существующей системы медстрахования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978456-tokaev-effektivnost-natskompaniy-v-kazahstane-po-prezhnemu-problema/