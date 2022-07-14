Курс доллара в казахстанских обменниках снова достиг 485 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Дневные торги завершились на Казахстанской фондовой бирже - курс доллара вновь показал рост, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты установился на отметке 478,39 тенге, повысившись на 2,44 тенге с момента последних торгов.

Сейчас, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 473-477 тенге, продажа – 478-484 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 475-477 тенге, продажа – 482 -484 тенге.

А в обменных пунктах, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-476 тенге, продажа – 481-485 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 467-476,5 продажа – 477-482 тенге.

Отметим, что неделю назад в казахстанских обменниках также наблюдалось резкое подорожание доллара - до 488 тенге, однако через несколько дней американская валюта сильно подешевела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978482-kurs-dollara-v-kazahstanskih-obmennikah-dostig-485-tenge/