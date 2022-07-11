Курс доллара резко снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов в понедельник, 11 июля, курс доллара упал более чем на 9 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Так, на данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 464,85 тенге за единицу – американская валюта подешевела на 9,27 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 460-469,5 тенге, продажа – 468-475,5 тенге;

покупка – 460-469,5 тенге, продажа – 468-475,5 тенге; Нур-Султан: покупка – 465-467,5 тенге, продажа – 474-475 тенге.

Между тем в обменниках страны, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

Алматы: покупка – 464,5-470 тенге, продажа – 474-477 тенге;

покупка – 464,5-470 тенге, продажа – 474-477 тенге; Нур-Султан: покупка – 465-470 тенге, продажа – 472-475 тенге.

Напомним, что в прошлую пятницу курс доллара также немного потерял в цене, снизившись на 3,31 тенге. На тот момент курс американской валюты составил 474,12 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977900-kurs-dollara-rezko-snizilsya-v-kazahstane/