Из страны годами вывозили нефтепродукты: Токаев о причине дефицита дизтоплива

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Глава Казахстана на расширенном заседании правительства рассказал, из-за чего на самом деле может возникнуть дефицит дизтоплива в стране. Причина, по его словам, кроется в годами налаженной схеме вывоза нефтепродуктов в другие страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ.

Основной аргумент правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран.

Но проблема несколько глубже: существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Агентству по финмониторингу разобраться с этим вопросом.

"Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение", – сказал президент.

Также он поручил правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.

По его мнению, это снизит неравенство цен с соседними странами, и не отразится на ценах на топливо для казахстанцев.

Напомним, что на заседании правительства Токаев заявил о возможном дефиците газа в 2023 году. По его словам, к этому может привести введенное до конца года ценовое сдерживание газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978455-iz-strany-godami-vyvozili-nefteprodukty-tokaev-o-prichine-defitsita-diztopliva/