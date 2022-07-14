Токаев: Некоторые виды продуктов подорожали на 80 процентов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Казахстана на расширенном заседании правительства заявил, что некоторые продукты подорожали на 80%, при этом правительство хочет остановить инфляцию "по старинке", искусственно корректируя цену, выделяя на это дополнительные деньги из бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил о продовольственной инфляции и подорожании некоторых продуктов на 80%. При этом меры правительства оказались малоэффективными.

"Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными. Правительство хочет остановить инфляцию по старинке. Из бюджета выделяются дополнительные средства, а цена корректируется искусственно.

Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. По факту должно быть наоборот", – заявил президент.

Он добавил, что более 2 лет назад давал поручение создать Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров, однако правительство "заволокитило" этот процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978451-tokaev-nekotorye-vidy-produktov-podorozhali-na-80-protsentov/