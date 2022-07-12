Курсы доллара и евро почти сравнялись в Казахстане

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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара сделал резкий скачок вверх, а курс евро, наоборот, снизился. В результате сейчас разница между двумя валютами – чуть больше 1 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара составляет 473,38 тенге, а курс евро – 474,6 тенге за единицу. При этом по итогам последних торгов американская валюта выросла на 8,12 тенге, а вот европейская подешевела на 9,4 тенге.

Таким образом, на данный момент евро в Казахстане всего на 1,22 тенге дороже доллара.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня в среднем по стране покупка и продажа этих валют осуществляется по следующему курсу:

Евро: покупка – 468-476,5 тенге, продажа – 477,47-482,5 тенге;

покупка – 468-476,5 тенге, продажа – 477,47-482,5 тенге; Доллар: покупка – 464-472,5 тенге, продажа – 474-479 тенге.

В обменниках страны, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары и евро можно по следующим ценам:

Евро: покупка – 468-477 тенге, продажа – 478-485 тенге;

покупка – 468-477 тенге, продажа – 478-485 тенге; Доллар: покупка – 463-473 тенге, продажа – 473-478 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара упал на 9,27 тенге, остановившись на отметке в 464,85 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978082-kursy-dollara-i-evro-pochti-sravnyalis-v-kazahstane/