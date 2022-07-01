Рекордное подорожание рубля в Казахстане объяснили в Нацбанке

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В Нацбанке РК дали разъяснения касательно ситуации с курсообразованием валютной пары тенге-рубль. В ведомстве заявили, что в июне рубль укрепился по отношению ко всем валютам, в том числе и к доллару, сообщается на официальном сайте НБ РК.

"Столь значительное укрепление происходило на фоне введенных в России мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта.

Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта. Это, соответственно, привело к ослаблению курса тенге-рубль до минимальных исторических уровней 9-9,1 тенге за рубль", – говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что в РФ продолжается открытая дискуссия о мерах по нормализации курса рубля. Но принятие прямых мер осложняется введенными западными странами санкциями против России.

В Нацбанке добавили, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США.

"Рынок тенге-рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли", – пояснили в НБ.

В ведомстве добавили также, что следуют политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом нацвалюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой, как отметили в НБ, исключены.

"Национальный Банк раскрывает информацию обо всех совершенных по итогам месяца операциях на валютном рынке, включая интервенции за счет золотовалютных активов либо операции от лица Национального фонда или ЕНПФ", – напомнили в Нацбанке.

Здесь также пообещали и дальше вести работу по разъяснению ситуации на валютном рынке.

Напомним, ранее российский рубль подорожал до рекордных 9,1 тенге, а доллар – вырос в цене до 470,34 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976582-rekordnoe-podorozhanie-rublya-v-kazahstane-obyasnili-v-natsbanke/