Почти на 5 тенге подорожал доллар на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара снова вырос на Казахстанской фондовой бирже после дневных торгов в четверг, 30 июня. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс доллара по состоянию на 15:30 составил 470,34 тенге, повысившись на 4,65 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 460-466 тенге, продажа – 468-476 тенге;

Нур-Султан: покупка – 462-466 тенге, продажа – 472-476 тенге.

Казахстанские обменники, по данным портала Kurs.kz, торгуют долларами по следующим ценам:

Алматы: покупка – 460-464 тенге, продажа – 469-471 тенге;

Нур-Султан: покупка – 462-464 продажа – 465-468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976417-pochti-na-5-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe/