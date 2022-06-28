Не поднимать вопрос о повышении ставок основных налогов предложили в мажилисе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на собрании фракции партии AMANAT по вопросу налогообложения предложил сохранить действующие ставки основных налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжан Жамалов заявил, что в Казахстане одни из самых низких налогов в мире: КПН – 20%, ИПН – 10%, НДС – 12%.

"Это наше конкурентное преимущество в регионе и мире. Но в правительстве каждый год обсуждается вопрос повышения ставок НДС и КПН. Это сильно беспокоит бизнес и инвесторов.

Мое видение – в среднесрочной перспективе (3-5 лет) сохранить действующие ставки налогов. И не поднимать этот вопрос. Возможно, даже на уровне налогового кодекса закрепить, что новые ставки по налогам вступают в силу только после трех лет с даты их принятия", – предложил он.

Депутат заявил, что повышение налогов – это самый простой способ увеличить доходы бюджета. Однако есть некий уровень налоговой нагрузки, после которого объем налоговых поступлений сокращается из-за массового уклонения от налогов, что в конечном итоге сдерживает экономическое развитие.

"Об этом необходимо постоянно помнить Министерству национальной экономики", – подчеркнул Жамалов.

В целом, по его словам, несмотря на то, что налоговое законодательство кодифицировано 20 лет назад, нельзя назвать налоговую систему единой и стабильной.

С 2001 года действует уже третий налоговый кодекс. В то же время в действующий налоговый кодекс 2017 года внесено уже 707 поправок 34 законами. В информационно-правовой системе нормативных правовых актов содержится 47 архивных редакций кодекса.

Напомним, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсынов на заседании мажилиса предложил пересмотреть налогообложение для магазинов у дома. Он также считает, что нужно сделать налоговую нагрузку в 5% с оборота и перейти на кассовый метод.

Еще бизнес-омбудсмен предложил ввести единый платеж с Фонда оплаты труда вместо нынешних нескольких платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976071-ne-podnimat-vopros-o-povyshenii-stavok-osnovnyh-nalogov-predlozhili-v-mazhilise/