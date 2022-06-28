Перевести магазины у дома и общепит на розничный налог предложил бизнес-омбудсмен

Иллюстративное фото: RgStudio/Getty Images

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсынов на заседании мажилиса предложил пересмотреть налогообложение для магазинов у дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Рустам Журсынов заявил, что казахстанский бизнес жалуется на НДС.

"Нам все говорят: "НДС плохой", "Мы не можем платить НДС", но на самом деле НДС – это самый гибкий налог в мире. Те бизнесмены, у которых ограниченное количество клиентов, – никаких проблем нет.

Проблемы у "малышей" – у тех, кто стоит на последней миле, – у магазинов у дома, у торговцев на рынке. Им этот оборот очень сложно делать.

Поэтому мы говорим: давайте, у нас есть хороший налоговый режим – розничный налог. Давайте его распространим от общепита до конечного потребителя, когда идет розничная торговля", – предложил спикер.

Он также предложил сделать налоговую нагрузку в 5% с оборота и перейти на кассовый метод.

"Дадим права, как во многих странах, банкам делать преддекларирование. Тогда уплата этого налога будет незаметна. Это как платеж за мобильную связь – раз в месяц. Пришел – с оборота 5% заплатил", – пояснил Журсынов.

Напомним, также Журсынов предложил ввести единый платеж с Фонда оплаты труда вместо нынешних нескольких платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976067-perevesti-magaziny-u-doma-i-obschepit-na-roznichnyy-nalog-predlozhil-biznes-ombudsmen/