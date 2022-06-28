Единый платеж с Фонда оплаты труда предложили ввести в Казахстане

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсынов на собрании фракции партии Amanat в мажилисе предложил ввести единый платеж с Фонда оплаты труда вместо нынешних нескольких платежей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журсынов заявил, что разговоры о введении единого платежа ведутся последние два года, но ситуация пока не меняется.

"В отношении единого платежа с Фонда оплаты труда – тоже диалог есть, но он идет два года. Пять платежей! Пять реестров для фондов – соцналог, соцмедстрахование, ИПН… Бухгалтеры каждый раз бегают.

Давайте мы (работодатели – прим. ред.) сделаем один (платеж – прим. ред.), перечислим в госорганы, пусть сами между собой разбираются. Расщепление", – предложил он.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что соответствующее поручение – ввести единый платеж с Фонда оплаты труда – давал глава государства еще два года назад.

"Относительно единой ставки по ФОТу (Фонд оплаты труда – прим. ред.) мы уже разработали. В плановом законопроекте уже есть то, что предлагает бизнес-омбудсмен. На уровне сделать 20-25%. Мы уже обсудили, у нас 20% выходит, может быть, 21%, с учетом того, что какие-то ставки нужно будет пересмотреть", – пояснил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976066-edinyy-platezh-s-fonda-oplaty-truda-predlozhili-vvesti-v-kazahstane/