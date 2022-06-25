Токаев принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего МФЦА (Международный финансовый центр "Астана") Кайрата Келимбетова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра “Астана” за 2021 год.

Президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days.

В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, ранее глава государства присудил премии и гранты работникам СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975660-tokaev-prinyal-upravlyayuschego-mftsa-kayrata-kelimbetova/