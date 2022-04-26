Доллар продолжил дорожать по отношению к тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам вечерних торгов курс тенге продолжил падать по отношению к доллару. На данный момент "американец" стоит 453,46 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Отметим, что ранее курс тенге составлял 448,44 тенге. Таким образом, разница с нынешним курсом составила 5,02 тенге.

Между тем, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны обмен доллара осуществляется по следующим курсам:

Нур-Султан: покупка – от 448 до 450 тенге, продажа – от 456 до 457,5 тенге;

покупка – тенге, продажа – от тенге; Алматы: покупка – от 448 до 454 тенге, продажа – от 455,5 до 458 тенге;

покупка – тенге, продажа – от тенге; Шымкент: от 448 до 450 тенге, продажа – от 456 до 457,5 тенге.

Также, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Казахстана доллар можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 451,86 тенге в среднем, продажа – 455,14 тенге;

покупка – тенге в среднем, продажа – тенге; Алматы: покупка – 451,88 тенге, продажа – 455,23 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Шымкент: покупка – 453,43 тенге, продажа – 456,14 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966007-dollar-prodolzhil-dorozhat-po-otnosheniyu-k-tenge/