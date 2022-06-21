Курс рубля к тенге обновил исторический максимум

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Сегодня, 21 июня, по итогам торгов курс российского рубля перешел отметку в 8 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Курс рубля к тенге по итогам торгов на бирже остановился на отметке 8,2669 тенге за единицу. При этом ранее курс был равен 7,9171 тенге за рубль. Разница между старым и новым курсом составила 0,3498 тенге.

Также отметим, что текущий курс российской валюты по отношению к казахстанской обновляет исторический максимум: еще никогда курс рубля к тенге не был настолько высоким.

Напомним, что в мае текущего года курс рубля к тенге приблизился к 7 тенге за единицу. К концу месяца эта отметка была пройдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975080-kurs-rublya-k-tenge-obnovil-istoricheskiy-maksimum/