Счетный комитет раскритиковал работу правительства по планированию бюджета

Наталья Годунова. Фото: gov.kz

Глава Счетного комитета Наталья Годунова в мажилисе парламента РК подвергла критике отчет правительства об исполнении бюджета за 2021 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Годунова без предисловий, сразу перешла к проблемам.

В первую очередь, по ее словам, бюджет стал планироваться таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы.

"Это нонсенс, особенно, учитывая, что есть бюджет развития – 8% или 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив главы государства, это просто некачественное планирование бюджета, администратора бюджетных программ и согласие с этим министерства финансов.

И потом, из Национального фонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти, текущие расходы. Утверждаем бюджет без глубокой проработки приоритезации расходов, а потом, в течение года пятую часть корректируем и перераспределяем", – отметила она.

Указала Годунова и на то, что доходы более чем на треть сформированы за счет средств Национального фонда. И данный показатель, по словам главы Счетного комитета, остается высоким на протяжении последних трех лет, тогда как очевиден резерв пополнения казны за счет налогового администрирования.

"Слабо проводится работа по взысканию долгов в рамках процедур банкротства и реабилитации. Погашено менее 1% от суммы кредиторской задолженности – всего 2 трлн тенге. Видимо, основную часть спишут. По таможенному администрированию.

В ходе аудита налогового и таможенного администрирования было выявлено расхождение по обуви. То, что касается ввозимой обуви по суммам. И мы пришли к тому, что у нас часть населения должна ходить босиком. Никто босиком не ходит. Зимой и летом, осенью все обуты. У всех по несколько пар обуви.

Обувь – это недорогой товар. А что говорить, если мы коснемся вопросов дорогого оборудования, промышленного оборудования, цифрового оборудования и так далее?" – задалась вопросом глава ведомства.

Расходование же средств Национального фонда, по мнению Годуновой, не соответствует "ни утвержденной концепции, ни цикличности развития экономики, ни здравой логике".

"Глава государства неоднократно обращал внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда. (…) И что же? 64% средств, выделенных из Нацфонда, мы направляем на текущие мероприятия. На выплату пенсий, пособий, даже на содержание осужденных. Продолжаем тратить на микрокредитование за счет средств Нацфонда на 13% больше, чем на аналогичные проекты из республиканского бюджета", – подчеркнула спикер.

Годунова сообщила, что оживление экономики пока только начинает положительно сказываться на самочувствии МСБ. При этом реальный уровень жизни большинства населения пока не поднимается. Прежде всего – за счет инфляции.

"В структуре денежных доходов происходит снижение доли доходов от трудовой деятельности и повышение зависимости от социальных трансфертов. Все больше населения нуждается в помощи государства, продукты питания составляют уже больше половины в структуре потребительских расходов.

При этом население закредитовано. Рост ипотеки физическим лицам составил 38%, на потребительские цели – 40%. А это уже треть от общего объема кредитов в экономике. На погашение кредитов используется более 18% доходов населения", – заявила она.

Отметим, что сегодня депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты рассмотрели и приняли отчет правительства об исполнении бюджета за 2021 год. Документ направлен в сенат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973227-glava-schetnogo-komiteta-raskritikovala-otchet-pravitelstva-po-byudzhetu/