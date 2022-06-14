"Нужно подождать": глава МНЭ о том, что казахстанцы тратят половину зарплаты на еду

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Главу министерства нацэкономики Казахстана попросили прокомментировать ситуацию с высокими ценами, из-за которых гражданам приходится тратить половину зарплаты на продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, это глобальная проблема. Если вы посмотрите статистику, в западных странах, США, России, Центральной Азии, практически везде это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии.

Потом сложились эти последние события (авт. – геополитические). Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Пока рынок до конца настроится, такая волатильность будет сохраняться по ценам. Но это все, я думаю, "устаканится", - заявил глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах правительства.

Министра спросили, что он предлагает делать казахстанцам в нынешней ситуации с высокими ценами.

"По возможности, надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. К сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают.

Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас по сравнению с тем, что было последние 2-3 месяца, она уже должна стабилизироваться. Я думаю, нужно просто подождать", - ответил Куантыров.

Отметим, что также глава министерства нацэкономики сегодня высказался о дефиците сахара в Казахстане.

Напомним, в мае депутат сената Динар Нукетаева заявила, что 40% казахстанцев тратят больше половины своего заработка на продукты.

В апреле глава государства дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974007-nuzhno-podozhdat-glava-mne-o-tom-chto-kazahstantsy-tratyat-polovinu-zarplaty-na-edu/