Нацбанк поделился новыми прогнозами по росту ВВП и инфляции в Казахстане

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Эксперты Национального банка Казахстана обнародовали обновленные прогнозы по росту ВВП и инфляции в республике. Они приводятся на официальном сайте Нацбанка.

В мае 2022 года годовая инфляция продолжила ускорение, составив 14%. При этом отмечается ускорение всех компонентов индекса потребительских цен. Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания.

На фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. В Нацбанке считают, что инфляцию сдерживает мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ.

Месячная инфляция хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле – 2%), все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму. Низкий темп замедления месячной инфляции связан как с устойчивым внутренним спросом при положительном фискальном импульсе, так и с повышенными инфляционными ожиданиями.

Квантифицированные инфляционные ожидания на год вперед в мае 2022 года составили 11,7%. В апреле-мае текущего года после резкого роста в марте текущего года инфляционные ожидания на год вперед немного снизились.

Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, связывали это с удорожанием продуктов питания. Восприятие инфляции также сохраняется на высоком уровне.

С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия.

Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий.

Отмечается, что данный прогноз сформирован с учетом комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, успешная реализация которого позволит инфляции снизится до нижней границы прогноза.

Ожидается, что в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила.

При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков, как подчеркивают в НБК, в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе.

Отмечается, что основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий.

Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными Законом о республиканском бюджете на 2022-2024 годы.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

Инфляция в странах-торговых партнерах продолжает ускоряться. Инфляция в Еврозоне ускорилась в мае 2022 года до 8,1% на фоне повышения цен на энергоносители, при этом пик инфляции ожидается во втором квартале 2022 года. Инфляция в России в апреле текущего года составила 17,8% на фоне удорожания продовольственных и непродовольственных товаров.

В Китае также прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции с текущего уровня 2,1% в апреле 2022 года, однако более умеренными темпами ввиду слабого роста потребительской активности.

По обновленным прогнозам Национального Банка, рост экономики в Казахстане в 2022 году сложится на уровне 2,8-3,8%. Динамичные темпы роста ВВП будут связаны с уже сложившимся высоким фактом за январь-апрель 2022 года, а также ожидаемой положительной динамикой во всех основных отраслях экономики до конца года.

Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок, как подчеркивают в Нацбанке, будут сдерживать ускорение темпов роста экономики.

Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности, что при его реализации может негативно отразится на пересмотре прогноза роста ВВП в сторону более низких темпов.

В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 3,5%-4,5%. Как отмечают в НБК, экономическому росту будут способствовать ожидаемая нормализация экспортных и импортных цепочек поставок вкупе со снижением неопределенности в экономике, значительное наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2022 годом из-за ослабления ограничений в рамках ОПЕК+ и предполагаемым окончанием сделки нефтедобывающих стран.

Поддержку также окажет сохранение положительной динамики внутреннего спроса. В 2024 году прогнозируется продолжение роста экономики на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи нефти с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

Ранее Нацбанк объявил о новом решении по базовой ставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972816-natsbank-podelilsya-novymi-prognozami-po-rostu-vvp-i-inflyatsii-v-kazahstane/