Как в Казахстане будут сдерживать цены на газ, рассказал Акчулаков

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Глава Министерства энергетики на правчасе в мажилисе рассказал, что будет делать правительство для сдерживания цен на газ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что сейчас правительство для оптовой отпускной цены с завода установило планку на уровне 28 тыс. тенге за тонну или 16 тенге за литр. Это сделано в целях стабилизации цен на внутреннем рынке.

"В январе 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции РК было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 календарных дней.

По истечению 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом госдоходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемый на внутреннем рынке Казахстана", – пояснил министр.

В то же время, как отметил Акчулаков, в Минэнерго разработан пакет поправок в Закон РК "О газе и газоснабжении", где будет предусмотрена компетенция профильного ведомства по установлению предельных розничных цен на сжиженный газ.

"Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут направлены в мажилис по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации поручений главы государства", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Болат Акчулаков заявил, что к 2025 году в стране может образоваться дефицит отечественного газа. Кроме того, министр сообщил, что майнеров хотят выделить в отдельную категорию по потреблению газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972790-kak-v-kazahstane-budut-sderzhivat-tseny-na-gaz-rasskazal-akchulakov/