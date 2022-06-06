Майнеров хотят выделить в отдельную категорию по потреблению газа

Иллюстративное фото: Ivan-balvan/Getty Images

Глава Минэнерго на правчасе в мажилисе рассказал, что предлагается сделать для недопущения роста тарифов на газ для населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что совместно с национальным оператором QazaqGaz прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей. Речь идет о крупных коммерческих потребителях и лицах, осуществляющих цифровой майнинг.

"Для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен. В этой связи, министерством совместно с АО "НК "QazaqGaz" прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица осуществляющий цифровой майнинг", - сказал он.

По его словам, это позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально-уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора.

При этом, Акчулаков подчеркнул, что действующие цены на газ в Казахстане являются одними из самых низких в мире.

"Министерством внесено в правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера также будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально-уязвимых граждан страны. Для поддержания финансовой устойчивости нацоператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен", - резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Акчулаков указал на возможность дефицита газа в Казахстане к 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972755-maynerov-hotyat-vydelit-v-otdelnuyu-kategoriyu-po-potrebleniyu-gaza/