"Если только комета не упадет": в Комитете торговли не ожидают мирового дефицита сахара

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев прокомментировал вопрос о том, может ли сахар стать недоступным для казахстанцев из-за дороговизны, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, может ли быть такое, что сахар на полках будет, но слишком дорогой, чтобы жители могли его себе позволить.

Ержан Казанбаев посоветовал журналистам этот вопрос адресовать Минсельхозу.

"По цене – это вопрос к Минсельхозу. Мы сахар-сырец берем из зарубежных стран. Там цены складываются из той конъюнктуры, которая на рынке.

Поэтому если завтра на международном рынке сахар подорожает, мы, конечно, за счет заказа крупного объема, нам поставщики будут делать скидку, но говорить, какая цена сложится завтра, я сейчас не могу", – добавил он.

При этом глава комитета заверил, что власти Казахстана ищут более удобные и более дешевые логистические маршруты, чтобы максимально удешевить сахар для наших производителей.

"Наши заводы тоже все понимают. Какой-то дополнительной сверхмаржинальности в сахаре нет. Пока этой тенденции к мировому дефициту сахара мы не видим. Сахар всегда будет.

Основные крупные наши поставщики – Бразилия, Мексика и Индия – у них пока проблем никаких нет. Если завтра только комета не упадет, грубо говоря.

Проблем никаких нет в целом. Мы думаем, что по объемам вопросов не будет никогда у нас", – резюмировал Ержан Казанбаев.

Ранее глава Комитета торговли опроверг заявление Бахыта Султанова о дефиците сахара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971886-esli-tolko-kometa-ne-upadet-v-komitete-torgovli-ne-ozhidayut-mirovogo-defitsita-sahara/