"Запасов достаточно": Комитет торговли опроверг слова Султанова о дефиците сахара

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Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев прокомментировал видеоролики, на которых казахстанцы вновь скупают в магазинах весь сахар, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Казанбаев сообщил, что по стране запасы сахара составляют порядка 60 тыс. тонн.

"Дефицита нет. У нас запасов сегодня достаточно. У нас сейчас имеется 67 тыс. тонн. Они полностью отвечают потребностям нашего населения. Мы также осуществляем ежедневные поставки сахара.

Мы также в рамках ЕЭК дополнительно взяли квоту на 100 тысяч тонн, которые полностью обеспечат три наших сахарных завода. Они будут поставлять сахар ежедневно", – заверил спикер.

При этом он заявил, что ажиотажа вокруг сахара быть не должно.

"Сейчас уже идет видео, где в некоторых регионах нашей страны, в северных регионах, виден ажиотаж по скупке сахара. Чтобы не создавать дефицита сахара, некоторые торговые точки делают ограничения продаж этого продукта. Но, в целом, у нас такого дефицита нет.

Но этого ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступает небольшой перебой с поставками, но это связано с тем, что груз идет к нам вагонами.

Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но, в целом, в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно", – сказал Казанбаев.

Он также прокомментировал заявление министра торговли и интеграции Бахыта Султанова о дефиците сахара.

"Еще раз говорим, у нас дефицита нет. Экспорт из России уже давно (введен – прим. ред.). Запрет был не сегодня и не вчера. Поэтому мы заблаговременно дополнительно у ЕЭК взяли квоту в 250 тысяч тонн сахара на беспошлинный ввоз.

Квоту мы уже получили, она распределена, по этой квоте у нас и завозится этот сахар сейчас. Поэтому наши заводы полностью загружены сахарным сырцом, и они работают в этом направлении", – отметил Ержан Казанбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971883-defitsita-sahara-net-glava-komiteta-torgovli-oproverg-slova-sultanova/