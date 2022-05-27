Доллар взлетел в цене в обменниках Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Американская валюта резко подорожала в казахстанских обменниках - хотя вчерашние вечерние торги завершились на отметке 422,5 тенге за доллар, сегодня с утра "американца" продают в обменниках по 434-442 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам вчерашних торгов на KASE доллар подорожал на 7 тенге - курс установился на отметке 422,5 тенге за единицу американской валюты.

Однако сегодня, 27 мая, в обменниках доллары продают на 20 тенге дороже официального курса.

Согласно данным портала Kurs.kz, столичные обменники продают "американца" по 433 - 438 тенге за единицу, а покупают по 423 - 431,5 тенге.

В Алматы цены на доллар еще выше - за один доллар алматинцам придется отдать от 436 до 442 тенге, купить же валюту можно за 427,5 - 433 тенге.

В Шымкенте доллары продают по 436 - 438,5 тенге, покупают по 426 - 431 тенге.

Между тем, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня доллары сегодня продают по 436 - 438,5 тенге, а покупают по 422 - 430,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971298-dollar-vzletel-v-tsene-v-obmennikah-kazahstana/