Новую доступную ипотеку готовят в Казахстане

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Новая доступная ипотека может появиться в Казахстане в ближайшее время. Сейчас специалисты прорабатывают ее механизм и условия кредитования, но уже известно, что государство намерено субсидировать программу, передает КТК.

По данным телеканала, оператором новой ипотеки станет "Казахстанская жилищная компания". Проект отправят на утверждение после того, как специалисты разработают механизм ипотеки и условия кредитования.

"Сейчас ситуация на рынке такая, что ипотека выдается под 18-19%. Мы проводили анализ ценообразования и видим, что для среднего класса приемлемая ставка является 11-12%. После того как "7-20-25" достигнет своей цели, это будет логическим продолжением по поддержке именно рынка ипотечного кредитования, а именно – в части коммерческого жилья и рыночной ипотеки", - сообщил заместитель председателя АО "Казахстанская жилищная компания" Олжас Салыков.

Специалисты "Казахстанской жилищной компании" сообщают, программой уже заинтересовались как минимум восемь банков. Они готовы изучить новый механизм, после чего начать кредитование.

Отмечается, что в ближайшие четыре года для поддержки рынка власти планируют потратить больше 1 триллиона тенге. Оператор доступной ипотеки определил и портрет будущего заемщика. Это представитель среднего класса, имеющий общий доход на семью около полумиллиона тенге и возможность платить по 200 тысяч каждый месяц.

Первоначальный взнос составит всего 20%.

Стоит отметить, что приобрести квартиру можно будет только на первичном рынке или в строящемся доме. При этом максимальная сумма займа пока неизвестна.

Источник: КТК

Напомним, льготная программа "7-20-25" была запущена еще в 2018 году. Точной даты ее окончания нет, но есть денежный лимит - 1 трлн тенге. На 31 марта 2022 года было одобрено заявок на 748 млрд тенге, а значит, до закрытия льготной ипотеки осталось 252 млрд тенге.

С условиями участия в программе "7-20-25", можно ознакомиться здесь. Ранее мы также разбирали, с каким рисками могут столкнуться казахстанцы, решившие приобрести жилье по этой программе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967126-novuyu-dostupnuyu-ipoteku-gotovyat-v-kazahstane/