Укрепление тенге в марте и апреле объяснили в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Нацбанка на заседании кабмина поделился хорошими новостями - тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% - до 467,03 тенге за доллар. Тенденция укрепления нацвалюты продолжилась в апреле, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Пирматова, в марте реализация геополитических рисков и беспрецедентная волатильность обменного курса российского рубля оказывала давление на курс тенге. В итоге в середине марта доллар торговался на KASE по 512 тенге за единицу.

"Курс тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% - до 467,03 тенге за доллар. Курс национальной валюты продолжил укрепление в начале апреля - до уровня 449,63 на 11 апреля", - добавил глава Нацбанка.

По его словам, для ограничения рисков по финансовой стабильности Национальный банк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за март составил 990,5 млн долларов.

Поддержку тенге также оказывали продажи из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов и продажи части валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.

Между тем, независимые аналитики предупреждают, что укрепление тенге в начале апреля 2022 года может оказаться временным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964584-ukreplenie-tenge-v-marte-i-aprele-obyasnili-v-natsbanke/