Доллар вновь подорожал в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже в понедельник, 11 апреля, об этом свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 449,53 тенге, поднявшись на 3,49 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 448-450,5 тенге, продажа – 456-458 тенге;

Алматы: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 456-458 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 457,5 тенге, покупают – по 451,5-456 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 455-457 тенге, а покупки – 449-453,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964483-dollar-vnov-podorozhal-v-kazahstane/