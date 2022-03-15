Курс доллара на KASE вырос до 512 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Американская валюта продолжает дорожать - итоги дневных торгов появились на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

За сутки доллар прибавил в цене 0,45 тенге и стал стоить 512,19 тенге за единицу.

За месяц, по информации KASE, "американец" подорожал на 80,78 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:

в Алматы купить доллары можно по 518-520 тенге, продать - по 510-515 тенге;

купить доллары можно по 518-520 тенге, продать - по 510-515 тенге; в Нур-Султане банки продают доллары по 518-520 тенге, а покупают по 510-513 тенге;

банки продают доллары по 518-520 тенге, а покупают по 510-513 тенге; в Шымкенте купить доллары можно за 518-520 тенге, а продать - за 510-513 тенге.

По данным сайта Kurs.kz, пункты обмена валюты в Алматы продают доллары в среднем по 520 тенге, а покупают - по 515 тенге.

В Нур-Султане обменники также продают иновалюту по 520 тенге, а покупают по 515-518 тенге.

Шымкентские обменники покупают валюту по 520 тенге за штуку, а вот продажи доллара в третьем мегаполисе, судя по информации на сайте, приостановлены - в графе "продажа" стоит прочерк.

Ранее сообщалось, что казахстанцы на сайте объявлений продают американскую валюту по 800 тенге за единицу.

Между тем в правительстве назвали сроки пересмотра расчетного курса доллара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960849-kurs-dollara-na-kase-vyros-do-512-tenge/