Предпосылок для подорожания хлеба в Казахстане нет, заявили в Минсельхозе

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Директор Департамента земледелия Минсельхоза РК Азат Султанов на брифинге в СЦК рассказал, стоит ли ожидать роста цен на хлеб, передает корреспондент NUR.KZ.

Султанов пояснил, что следует разграничивать категорию социального хлеба и другие хлебобулочные изделия.

"Социальный хлеб, тот который регулируется и мониторится со стороны государства – соцхлеб – это формовой хлеб из муки 1 сорта. На него цена в регионах стабильная, меняться также она не будет, предпосылок на это нет", – добавил он.

В случае же дефицита сырья в мукомольных предприятиях в отдельных регионах, либо в случае резкого повышения цены на зерно, по его словам, будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна, которая направляется из ресурсов Продкорпорации.

"Цена будет определена для регионов таким образом, чтобы она позволяла производить хлеб по текущим ценам, разница будет субсидироваться государством, то есть предпосылки для увеличения стоимости социального хлеба в настоящее время отсутствуют.

По другим хлебобулочным изделиям, премиальному хлебу, круассану, багету – цена на них будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья", – резюмировал спикер.

Кроме того, директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова ответила на вопрос журналистов о том, ожидается ли рост цен на муку, хлеб высших сортов и макаронные изделия.

Она подчеркнула, что значительного роста цен Минсельхоз не ожидает.

"Для того, чтобы стабилизировать цены, с нашей стороны, со стороны государства и правительства принимается ряд мер, таких как закуп необходимых объемов социально-значимых продуктов в стабфонды, товарные интервенции, а также реализация удешевленной пшеницы из резервов Продкорпорации.

В этой связи хочу отметить, что МСХ не прогнозирует значительного роста цен на социально-значимые продукты, в том числе, на муку и хлеб", – объяснила Назгуль Хатепова.

Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о дефиците зерна в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964437-predposylok-dlya-podorozhaniya-hleba-v-kazahstane-net-zayavili-v-minselhoze/