"Дефицита нет": Минсельхоз о ситуации на рынке зерна в Казахстане

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Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в СЦК прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о дефиците зерна в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Сапарова, в казахстанских СМИ появилась информация о приостановлении деятельности ряда мукомольных предприятий в связи с дефицитом сырья.

"Никакого дефицита зерна нет, зерна в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении", – заявил вице-министр.

По его данным, на 1 апреля в Казахстане имелось 6,4 млн тонн зерна.

Как отметил Сапаров, с учетом внутреннего потребления, этого объема зерна более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964429-defitsita-net-minselhoz-o-situatsii-na-rynke-zerna-v-kazahstane/