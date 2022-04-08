О "массовом" открытии россиянами счетов в банках Казахстана высказались в финрегуляторе

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем официальном сайте прокомментировало распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.

В финрегуляторе сообщили, что с 24 февраля текущего года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов РФ и РБ. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.

По информации ведомства, общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тыс.

Также в АРРФР добавили, что прирост новых счетов юридических лиц - резидентов Российской Федерации - с начала года незначителен.

С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний. Согласно данным финрегулятора, общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

"В настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального Банка и агентства", - пояснили в АРРФР.

Подчеркивается, что открытие банковского счета может производиться как в офлайн режиме, так и онлайн посредством электронного заявления, согласно требованиям действующих правил.

В ведомстве обратили внимание, что независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.

Помимо этого, в целях управления комплаенс-риском банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.

Ранее сообщалось, что услуги по открытию карт в казахстанских банках становятся популярны среди россиян.

Кроме того, мы писали, что предприниматели из России могут перевезти свой бизнес в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964164-o-massovom-otkrytii-rossiyanami-schetov-v-bankah-kazahstana-vyskazalis-v-afr/