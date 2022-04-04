Министр Карашукеев рассказал, какие продукты предпочитает покупать в магазинах

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Глава МСХ в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, ходит ли он по магазинам и замечает ли постоянный рост цен на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что по магазинам он не ходит, так как у него на это "просто-напросто нет времени". Эту функцию в семье, с его слов, выполняет супруга.

"Я ставлю ей единственную просьбу – только казахстанские продукты питания покупать", – заявил Карашукеев.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, спрашивает ли он, сколько она тратит при покупке продуктов.

"Нет, я ей общий бюджет даю, но я вижу, что в целом рост (цен – прим. ред.) идет", – резюмировал министр.

В понедельник в ходе правчаса в мажилисе Карашукеев сообщил, что казахстанским ветврачам повысят зарплаты. При этом стало известно, что функцию по отлову бродячих собак планируется передать в конкурентную среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963399-ministr-karashukeev-rasskazal-kakie-produkty-predpochitaet-pokupat-v-magazinah/