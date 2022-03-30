Сколько долларов купили казахстанцы в феврале, рассказали в Нацбанке

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В феврале 2022 года казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на 292,5 млрд тенге, 197,7 млрд из них приходится на доллары. Это на 10,5% больше, чем в январе этого года, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

В феврале 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 426,1 - 495,0 тенге за доллар США. На конец февраля 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 495 тенге за доллар США - за месяц нацвалюта ослабла на 14,2%.

Общий объем операций по валютной паре тенге-доллар за месяц составил 12,9 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,7 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 10,2 млрд долларов.

"В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 58,5%, или 6 млрд долларов США (в январе 2022 года - 65,8%, или 4,9 млрд долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - отметили в Нацбанке.

В феврале 2022 года казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 292,5 млрд тенге. Это на 3,4% больше, чем в январе - тогда этот показатель составлял 282,2 млрд тенге. А по сравнению с февралем 2021 года объем нетто-покупок увеличился в 1,6 раза.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 67,6%, или 197,7 млрд тенге, российских рублей - 25,8%, или 75,4 млрд тенге, евро - 6,5%, или 19,1 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы:

на покупку долларов за месяц выросли на 10,5% (рост в 1,7 раза год к году),

на покупку российских рублей снизились на 6,8% (рост в 1,6 раза год к году);

на покупку евро снизились на 15,5% (снижение на 10,7% год к году).

Инфографика: nationalbank.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962859-skolko-dollarov-kupili-kazahstantsy-v-fevrale-rasskazali-v-natsbanke/