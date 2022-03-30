Доллар немного подорожал на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подорожание доллара наблюдается после вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже, об этом свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

На закрытии торгов средневзвешенный курс доллара составил 459,15 тенге. За последние сутки он потерял 11,05 тенге.

Напомним, что утром доллар на KASE торговался дешевле - 458,76 тенге.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники на данный момент покупают и продают доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 454-464 тенге, продажа - 460-470 тенге;

Нур-Султан: покупка - 457-460 тенге, продажа - 465-467 тенге;

По данным сайта kurs.kz, в обменниках американская валюта продается по следующим ценам:

Алматы: покупка - 457-460,3 тенге, продажа - 463-466;

Нур-Султан: покупка - 462-463 тенге, продажа - 467-469 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962832-dollar-nemnogo-podorozhal-na-birzhe/