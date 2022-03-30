Эксперт не согласился с заявлением министра о ревальвации тенге

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Накануне министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил о ревальвации тенге, так как американская валюта в последние дни значительно потеряла в цене. Однако экономисты считают, что давать какие-то прогнозы в нынешних условиях бессмысленно - в любой момент ситуация на валютном рынке может поменяться, передает КТК.

В кулуарах правительства Алибек Куантыров отметил, что у МНЭ "хорошие ожидания" относительно курса.

"Вы видите, факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался, и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания", - заявил министр нацэкономики журналистам.

Отметим, только за сутки доллар подешевел более чем на 13 тенге - дневные торги на KASE вчера, 29 марта, завершились на отметке в 470,2 тенге за единицу американской валюты.

Несмотря на это, экономисты раскритиковали слова министра о ревальвации.

Как рассказали эксперты телеканалу, ревальвация возможна, если государство контролирует курс. Но тенге находится в свободном плавании и укрепляется на фоне рубля. Российская валюта, в свою очередь, дорожает исключительно благодаря монетарной политике Центробанка, в частности, требования покупки газа за рубли и запрета на оборот долларов внутри страны.

Аналитики считают, что сейчас давать какие-то прогнозы о курсе бесполезно - он зависит от политической картины в мире, а она крайне нестабильна. Тенге может в любой момент отреагировать на санкции. Однако вкладывать все свои сбережения в американскую валюту эксперты тоже не рекомендуют.

"Могут быть вторичные санкции, которые нас напрямую заденут. Может быть полное эмбарго на российскую нефть, несмотря на то, что Европа от этого может страдать.

Но тоже в условиях, пока военный конфликт продолжается, с курсом и экономикой может произойти все что угодно абсолютно в любой момент. Поэтому вернуться к прогнозам нужно тогда, когда будет подписан хоть какой-то мирный договор, пусть и не самый последний", - объяснил экономист Андрей Чеботарев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962679-ekspert-ne-soglasilsya-s-zayavleniem-ministra-o-revalvatsii-tenge/