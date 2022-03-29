Курс доллара вновь упал по отношению к тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс тенге к доллару остановился на отметке 471,3 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Таким образом, за минувшие сутки казахстанская валюта укрепилась уже на 12,44 тенге по отношению к доллару США.

Отметим, что итоги утренних торгов на бирже сегодня также показали рост курса нацвалюты.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники покупают и продают доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 461-466,5 тенге, продажа - 467-473 тенге;

покупка - тенге, продажа - тенге; Нур-Султан: покупка - 465-466,5 тенге, продажа - 471-473 тенге;

покупка - тенге, продажа - тенге; Шымкент: покупка - 465-466,5 тенге, продажа - 471-473 тенге.

Кроме того, согласно информации с сайта Kurs.kz, обменники торгуют доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка - 463,25 тенге в среднем, продажа - 468,3 тенге в среднем;

покупка - тенге в среднем, продажа - тенге в среднем; Нур-Султан: покупка - 460,22 тенге в среднем, продажа - 465,39 тенге в среднем;

покупка - тенге в среднем, продажа - тенге в среднем; Шымкент: покупка - 463,50 тенге в среднем, продажа - 467 тенге в среднем.

Сегодня глава Миннацэкономики Алибек Куантыров заявил, что курс тенге стабилизируется и у властей "хорошие ожидания" касательно дальнейшего роста курса нацвалюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962610-kurs-dollara-vnov-upal-po-otnosheniyu-k-tenge/