Доллар подешевел еще на 10 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Доллар, согласно данным официального сайта Казахстанской фондовой биржи, вновь подешевел на торгах KASE.

Утром средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге. "Американец" стал дешевле на 10,13 тенге.

Накануне вечерние торги завершились на отметке 483,74 тенге за доллар. Стоит отметить, что за вчерашний день американская валюта тоже подешевела на 10 тенге.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы продают доллары по 475-484 тенге, а покупают – по 469-478 тенге.

Жители Нур-Султана могут купить доллары в банках по 477-478 тенге за штуку, а продать – по 471-472 тенге.

По данным сайта kurs.kz, в обменниках Алматы американская валюта продается в диапазоне от 469 до 475 тенге, курс покупки составляет 464-469 тенге.

В столичных обменниках доллары продаются за 469-473 тенге, покупаются за 463-468 тенге.

В Шымкенте курс продажи составляет 475-476 тенге, а покупки - 469-470 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962534-dollar-podeshevel-esche-na-10-tenge-na-birzhe/