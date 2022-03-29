Добыча нефти в Казахстане может упасть на 320 тыс. баррелей в сутки из-за аварии на КТК

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В Министерстве энергетики заявили, что из-за аварии на КТК добыча нефти в Казахстане может снизиться на 320 тыс. баррелей в сутки на период проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн.тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года", – сообщили в министерстве.

Тем не менее, отмечается, что такое сокращение добычи нефти будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что с учетом проведения капитального ремонта на объектах NСОС (North Caspian Operating Company) в июне-июле, прогнозируется, что к концу июня Казахстан полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Напомним, 23 марта, стало известно, что в результате сильных штормов на Черном море были временно выведены из строя два из трех существующих выносных причальных устройств (ВПУ).

Позже министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что ремонт вышедших из строя систем Каспийского трубопроводного консорциума не займет много времени, и продлится около месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962561-dobycha-nefti-v-kazahstane-mozhet-upast-na-320-tys-barreley-v-sutki-iz-za-avarii-na-ktk/