"Ситуация имеет большую волатильность": глава МИИР о ценах на жилье в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина высказался о вероятности роста цен на жилье в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Ускенбаев, сейчас рынок жилья демонстрирует высокую волатильность.

"Та ситуация, которая именно сейчас, к сожалению, имеет большую волатильность. По той же арматуре, которая является основным материалом, если буквально 10 дней назад (она стоила - прим.ред.) 480 тысяч тенге, потом - 450 тысяч, три дня назад - 418 тысяч, сегодня утром - 415 тысяч. То есть идет динамика снижения. Мы должны первый квартал пройти, и тогда примерно понятна будет динамика ценообразования. По итогам первого квартала более-менее понятно будет", - объяснил министр.

Ускенбаев отметил, что государство утвердило параметры относительно того, где и в каком объеме должно быть введено жилье в ближайшие пять лет.

"Это сделано для того, чтобы строительная отрасль знала, и бизнес-процедуру в соответствии с этими объемами проводила", - пояснил глава МИИР.

Власти также, по словам Ускенбаева, прорабатывают вопросы обеспечения вводимого жилья водой, электроэнергией, дорогами и другой инфраструктурой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962545-situatsiya-imeet-bolshuyu-volatilnost-glava-miir-o-tsenah-na-zhile-v-kazahstane/