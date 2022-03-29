Стоит ли ожидать роста цен на автомобили в Казахстане, рассказали в МИИР

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Глава МИИР РК в кулуарах правительства рассказал, как будут складываться цены на автомобили в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что его ведомство ориентируется на отечественный автопром.

"Меня интересуют отечественные автомобили, поэтому мы сейчас все меры принимаем для того, чтобы цены на них были стабильные. На казахстанские автомобили пока мы такой большой рост цен не планируем. Но цены каждый день меняются, нужно сказать, цены каждый день скачут, поэтому сложно сказать, какая цена будет завтра. Но по многим позициям идет тенденция даже к снижению", - добавил он.

При этом, он отметил, что по программе льготного автокредитования машины будут кредитоваться до 10 млн тенге.

Но участники имеют право покупать машину и дороже, однако разницу они будут доплачивать из собственных средств.

"До конца апреля, я думаю, мы уже решение примем, уже будет льготное кредитование под 4 процента", - резюмировал министр.

Ранее власти страны заявляли, что утильсбор для легковых авто и сельхозтехники снизят на 50%. Кроме того, в феврале текущего года зампремьер-министра Роман Скляр сообщил, что в РК появится новый автокредит под 4 процента без первоначального взноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962526-stoit-li-ozhidat-rosta-tsen-na-avtomobili-v-kazahstane-rasskazali-v-miir/