"Предпосылок нет": Акчулаков о росте цен на топливо в Казахстане

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Глава казахстанского Минэнерго в кулуарах СЦК рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на бензин после снятия моратория, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у министра, удастся ли удержать цены на бензин после снятия моратория или они все-таки взлетят с учетом повышения акцизов.

"Откровенно говоря, мы будем стараться их удерживать, но, объективно говоря, исходя из обменного курса и геополитической ситуации, комплектующие расходы, материалы дорожают, если только это не повлияет, а так мы не собираемся поднимать.

Мои прогнозы: если ситуация сейчас более-менее на геополитической арене нормализируется, ничего не поменяется, то цены не вырастут. Если что-то кардинально критическое будет, то возможно…

Но на сегодня нет предпосылок для того, чтобы они сейчас росли, на самом деле", - сказал министр энергетики Болат Акчулаков.

Ранее на брифинге в СЦК глава Минэнерго отметил, что Казахстан находится в первой пятерке в мире по дешевизне бензина.

"В Казахстане очень дешевые нефтепродукты… Цена не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 192 тенге - за АИ-92, 93. 215 тенге - АИ-95, 230 - 260 тенге за дизель. Эти цены пока сохраняются", - подчеркнул глава Минэнерго РК.

Напомним, что сегодня Акчулаков также опроверг информацию об остановке добычи нефти на Кашагане. Еще министр прокомментировал вопрос о возможности диверсии как причины аварии на КТК. По его словам, такой вариант даже не рассматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962142-predposylok-net-akchulakov-o-roste-tsen-na-toplivo-v-kazahstane/