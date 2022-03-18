Импортные таможенные пошлины в Казахстан будут распределяться и зачисляться в долларах

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В Республику Казахстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах США. Об этом говорится в официальном Telegram-канале казахстанского правительства.

В правительстве сообщили, что договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга.

Данный механизм, как отметили в правительстве, единообразен в каждом государстве и включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС.

"В связи с наложенными на РФ санкциями, перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах невозможно.

По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей.

В Республику Казахстан, а также Республику Армения и Кыргызскую Республику собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США", – пояснили в правительстве.

В пятницу глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страны, состоящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961551-importnye-tamozhennye-poshliny-v-kazahstan-budut-raspredelyatsya-i-zachislyatsya-v-dollarah/