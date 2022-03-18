"Мы приступаем к формированию единого рублевого пространства": российский министр о расчетах в странах ЕАЭС

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Страны, состоящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, заявил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников.

Об этом Решетников сообщил в эфире телеканала "Россия-24", его слова приводит агентство "ТАСС".

"Очень важный вопрос, который обсуждался (на заседании совета Евразийской экономической комиссии – прим. ред.), – это вопрос о взаимных расчетах в рублях.

Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран.

Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", – сказал российский министр.

Он подчеркнул, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях.

"Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", – пояснил Решетников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961542-strany-eaes-pereydut-na-vzaimnye-raschety-v-natsvalyutah-zayavil-rossiyskiy-ministr/