Как будут бороться с "серыми" майнерами в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Глава казахстанского министерства энергетики рассказал о мерах по борьбе с "серыми" майнерами в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра энергетики Болата Акчулакова, для регулирования деятельности майнеров в Казахстане прорабатываются следующие меры:

принятие законодательных поправок, которые вводят лицензирование деятельности по цифровому майнингу, а также определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;

мораторий на подключение мощностей для новых майнеров;

перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.

Глава Минэнерго добавил, что из-за роста количества "серых" майнеров и аварийных случаев в Казахстане с июня 2021 года возник дефицит электроэнергии. Его покрыли за счет отрицательного сальдо-перетока от России в объеме порядка 300 млн кВт-ч.

Напомним, ранее Токаев поручил повысить налоги на майнинг в Казахстане. Позже налоговую ставку было предложено увеличить в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961540-kak-budut-borotsya-s-serymi-maynerami-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/