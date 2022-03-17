Доллар снова подешевел на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта продолжает дешеветь на Казахстанской фондовой бирже. Итоги утренних торгов на 17 марта появились на официальном сайте KASE.

На утро 17 марта официальный курс доллара составляет 506,31 тенге, за сутки американская валюта опустилась еще на 2,69 тенге.

В целом за месяц "американец", по информации KASE, подорожал на 75,62 тенге.

Между тем, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, продать и купить доллары в банках второго уровня можно по следующим ценам:

в Алматы купить доллары можно за 511-512,5 тенге, продать – по 504-505 тенге;

купить доллары можно за 511-512,5 тенге, продать – по 504-505 тенге; в Нур-Султане банки продают доллары по 511-514 тенге, а покупают – за 504-505 тенге;

банки продают доллары по 511-514 тенге, а покупают – за 504-505 тенге; в Шымкенте купить доллары в банках можно за 511-514 тенге, а продать – по 504-505 тенге.

В обменниках, согласно информации портала Kurs.kz, актуальны следующие цены на инвалюту:

в Алматы обменники продают доллары по 512,5 тенге, покупают – за 505-508 тенге;

обменники продают доллары по 512,5 тенге, покупают – за 505-508 тенге; в Нур-Султане доллар продают по 512,5-513 тенге, а покупают – за 508-510 тенге;

доллар продают по 512,5-513 тенге, а покупают – за 508-510 тенге; в Шымкенте обменники покупают инвалюту за 507-510,5 тенге, а продажи долларов приостановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961220-dollar-snova-podeshevel-na-kase/