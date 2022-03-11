Достаточно ли в Казахстане запасов продуктов, рассказали в Минсельхозе

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В Минсельхозе вновь высказались о ситуации с обеспеченностью товарами внутреннего рынка Казахстана. В министерстве заверили, что состояние рынка постоянно мониторится. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн, 1 млн тонн овощной продукции, а также другие товары.

При этом производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе.

Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

В ведомстве подчеркнули, что на протяжении многих лет Казахстан занимает лидирующие позиции по производству и поставке зерна и муки на мировой рынок.

Согласно официальным данным Бюро нацстатистики, по состоянию на 1 февраля запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 10 млн тонн.

Так, всего в наличии по республике имеется 8,1 млн тонн пшеницы (в том числе 6,7 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 157 тыс. тонн, ржи - 26 тыс. тонн.

Таким образом, республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рынка в зерне за счет собственного производства.

Кроме того, по данным местных исполнительных органов, на 4 марта в наличии имеется 47,6 тыс. тонн сахара (в стабфондах – 3,7 тыс. тонн, в торговых объектах – 26,7 тыс. тонн, на предприятиях – 11,2 тыс. тонн, на складах 5,8 тыс. тонн).

Вместе с тем, решением Совета Евразийской экономической комиссии Казахстану предоставили право на ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в объеме 250 тыс. тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа текущего года.

В настоящее время, реализуя решения Совета ЕЭК, Минсельхоз утвердил правила и порядок распределения квот на ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца.

Также ведомство в рамках нацпроекта по развитию агро-промышленного комплекса на 2021-2025 годы проводит системную работу по импортозамещению.

Определены наиболее импортируемые позиции, по каждому из которых реализуются конкретные инвестпроекты.

Для достижения поставленной цели осуществляется ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.

Напомним, ранее в Минсельхозе казахстанцев заверили в том, что в стране достаточно запасов продовольствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960305-dostatochno-li-v-kazahstane-zapasov-produktov-rasskazali-v-minselhoze/